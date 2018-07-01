«موانئ دبـي العالمية» تطور 10 مشاريع خارجية فـي 8 دول

يوسف العربي (دبي)

بلغ عدد المشاريع التوسعية الخارجية «قيد التنفيذ» التي تطورها مجموعة «موانئ دبي العالمية» 10 مشاريع في 8 دول، تتوزع على 3 قارات هي الأميركيتين وأفريقيا، حسب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتتركز المشاريع التوسعية لموانئ دبي العالمية على الأسواق الناشئة حول العالم، وتستحوذ القارة الأفريقية على نحو 80% من إجمالي عدد هذه المشاريع، حيث تطور الشركة 8 مشاريع في 6 دول بالقارة السمراء.

وقال ابن سليم في تصريحات لـ«الاتحاد»: «تشمل قائمة الدول التي تقوم (موانئ دبي العالمية) بتطوير مشاريع توسعية قيد التنفيذ بها كلاً من مصر، والجزائر، ومالي، والسنغال، وغانا، وأرض الصومال، في قارة أفريقيا والإكوادور بأميركا اللاتينية، وكندا، بقارة أميركا الشمالية».

وأضاف أن المجموعة قامت في السنوات الأخيرة بالاستثمار في العديد من الأعمال المرتبطة بالموانئ مثل منطقة جبل علي الحرة والمحطات البرية، التي أسهمت في تنويع أعمال المجموعة وتحسين نوعية إيراداتها.