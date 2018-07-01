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سلطان أحمد بن سليم لـ«الاتحاد»

«موانئ دبـي العالمية» تطور 10 مشاريع خارجية فـي 8 دول
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018

يوسف العربي (دبي)

بلغ عدد المشاريع التوسعية الخارجية «قيد التنفيذ» التي تطورها مجموعة «موانئ دبي العالمية» 10 مشاريع في 8 دول، تتوزع على 3 قارات هي الأميركيتين وأفريقيا، حسب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتتركز المشاريع التوسعية لموانئ دبي العالمية على الأسواق الناشئة حول العالم، وتستحوذ القارة الأفريقية على نحو 80% من إجمالي عدد هذه المشاريع، حيث تطور الشركة 8 مشاريع في 6 دول بالقارة السمراء.

وقال ابن سليم في تصريحات لـ«الاتحاد»: «تشمل قائمة الدول التي تقوم (موانئ دبي العالمية) بتطوير مشاريع توسعية قيد التنفيذ بها كلاً من مصر، والجزائر، ومالي، والسنغال، وغانا، وأرض الصومال، في قارة أفريقيا والإكوادور بأميركا اللاتينية، وكندا، بقارة أميركا الشمالية».

وأضاف أن المجموعة قامت في السنوات الأخيرة بالاستثمار في العديد من الأعمال المرتبطة بالموانئ مثل منطقة جبل علي الحرة والمحطات البرية، التي أسهمت في تنويع أعمال المجموعة وتحسين نوعية إيراداتها.

وأوضح أنه في عام 2017، بدأت المجموعة في تطبيق استراتيجية أوسع نطاقاً لتطوير القطاعات التكميلية على امتداد سلسلة التوريد العالمية، بهدف إضافة قيمة أكبر لأصحاب المصلحة كافة من خلال استحواذنا على مدينة دبي الملاحية والأحواض الجافة العالمية في دبي في الإمارات العربية المتحدة، والتي أسهمت في تعزيز موقعنا كمزود رائد لخدمات النقل البحري ودعم أنشطة المجموعة المرتبطة بالموانئ. ... المزيد
     
 

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