شركات التعدين الأميركية تحشد قواها ضد رسوم ترامب

واشنطن (أ ف ب)

يحشد قطاع التعدين الأميركي قواه في مواجهة الصعوبات التي يعانيها جراء السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترامب مناشدا الإدارة الأميركية تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب.

وبعث موظفون من شركة «بوروسان مانسمان بايبس (بي ام بي)» لإنتاج أنابيب الصلب في تكساس نحو 4500 بطاقة بريدية لترامب وأعضاء الكونغرس نيابة عن الشركة، في حي بايتاون في هيوستن، والتي تستورد قسما من أنابيبها من الشركة الأم في تركيا.

وفيما يقول ترامب إن الرسوم تحمي الأمن القومي الأميركي وتنعش المنتجين الأميركيين المنهكين، طلبت نحو 21 ألف مؤسسة إعفاءات من الرسوم الجمركية على سلع أجنبية وتقول إن الرسوم تهدد أسس أعمالهم التي تعتمد على استيراد الصلب والألمنيوم.

لكن بعد ثلاثة أشهر من الطلبات الأولى، لم تدرس الحكومة سوى 98 طلبا، بحسب ما أعلنه وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في شهادة مؤخرا أمام الكونغرس، تمت الموافقة على 42 طلبا منها فقط.

وكان جول جونسون المدير التنفيذي لشركة «بي ام بي» من أوائل الذين طلبوا إعفاءات لشركة أنابيب الفولاذ، لكن لم يحصل على جواب، قرر رفع قضيته مباشرة مع آلاف آخرين.

وقال لوكالة فرانس برس «قدمنا عرضا للرئيس ترامب والوزير روس وكان العرض بسيطا جدا».

والمقترح برأي جونسون يفترض أن يقنع ترامب صاحب شعار «أميركا أولا» مضيفا أنه سيزيد حجم اليد العاملة من 267 إلى 437 عاملا.