الجبير: إيران تزرع الخلايا الإرهابية بالسعودية والمنطقة

الرياض (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران تزرع الخلايا الإرهابية في المملكة وفي دول المنطقة، مشيرا إلى أن «المملكة تدعم أي جهود لإخراج سوريا من مأساتها». وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي عقده مع ووزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، عقب المباحثات التي جرت بينهما في الرياض أمس، نشعر بإيجابية لمستقبل العلاقات السعودية الأميركية ونتطلع للعمل مع إدارة ترامب لحل مشاكل المنطقة ». وأضاف «نرحب بعودة أميركا للمنطقة وتقوية دورها»، قائلا: «نحترم إرادة الشعب الأميركي ونتطلع للعمل مع إدارة ترامب»، مؤكدا أن «العلاقات السعودية الأميركية طويلة ومتينة في كل المجالات». وقال الجبير إن «التدخل في اليمن بناء على طلب الحكومة الشرعية لمنع مجموعة انقلابية موالية لإيران وحزب الله من السيطرة على البلاد».

وقال الجبير إن «المشاكل بدأت في المنطقة منذ ثورة الخميني وعلى إيران أن تغير سياساتها وتلتزم بالقوانين الدولية وحسن الجوار». وأضاف «أن إيران تزرع الخلايا الإرهابية في المملكة ودول المنطقة، وحاولنا إقامة علاقات جيدة معها لكنها تتمادى في التدخلات». وقال الجبير إن «المملكة العربية السعودية لم تقم يوما بعمل عدائي ضد إيران».

وأكد «أن مواقف المملكة وفرنسا متطابقة إلى حد كبير جداً»، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية الفرنسية ممتدة منذ 1926، وهي علاقات متميزة وتتطور باستمرار، مثمناً دور فرنسا التاريخي في لبنان ومواقفها تجاه الأزمة السورية والعراق. ونوه إلى أن المملكة تدعم أي جهود لإخراج سوريا من المأساة التي تعيشها اليوم.

من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي أن المملكة وفرنسا مصممتان على دحر الإرهاب في المنطقة، وقال «ناقشت (مع الجبير) التحديات التي تواجه المنطقة والعديد من المواضيع المشتركة بين البلدين». ونوه الوزير الفرنسي بدعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في اليمن من أجل الحل السياسي». وأشار إلى «الحاجة لحل سياسي يشمل كل المجتمعات التي تعاني من إرهاب داعش».

وقال ايرولت إن«فرنسا والسعودية تقودان معركة ضد الإرهاب والفكر المتطرف». وأضاف «ننتظر موقف إدارة ترامب تجاه محاربة الإرهاب والقضية الفلسطينية، ولا نتدخل في شؤون الولايات المتحدة لكنها قوة عظمى والعالم يتأثر بسياستها». وأكد الوزير الفرنسي أنه «لا يوجد حل سلمي من دون قيام دولة فلسطينية على حدود 67».