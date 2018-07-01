38 % نمو الهيئات المسجلة في «دبي للهيئات»

دبي (الاتحاد)

سجل «‬مركز ‬دبي ‬للهيئات ‬الاقتصادية ‬والمهنية»‬، نمواً ‬ملحوظاً ‬في ‬أعداد ‬الهيئات ‬الدولية ‬المسجلة ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الحالي ‬بلغت ‬نسبته ‬38%، ‬حيث ‬انضمت ‬إلى ‬المركز ‬58 ‬هيئة ‬مرخصة ‬وتم ‬تسلم ‬16 ‬طلباً ‬للحصول ‬على ‬العضوية ‬منذ ‬بداية ‬العام. ‬

ويأتي هذا النمو الكبير على خلفية تنظيم «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» الأول في ديسمبر 2017، والذي شكل منصة حيوية للتواصل وتبادل المعرفة لتعزيز التقدم عبر مختلف القطاعات من خلال جمع المديرين التنفيذيين في هذه الهيئات مع ممثلي الحكومة وهيئات التدريس الجامعي والطلاب وكذلك المهنيين المهتمين بتأسيس الهيئات.

ومن ‬ضمن ‬الهيئات ‬الرسمية ‬المسجلة ‬حديثاً، ‬معهد ‬الطاقة، ‬والجمعية ‬العربية ‬لجراحة ‬المسالك ‬البولية، ‬واتحاد ‬المدربين ‬الدوليين.