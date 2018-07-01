ناشئو اليد يستعدون لـ «الآسيوية» بصالة السماوي

رضا سليم (دبي)

يبدأ منتخب الناشئين لكرة اليد غداً مشوار الإعداد للتجمع استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة للناشئين التي تقام بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر المقبل، والمؤهلة البطولة العالم للناشئين بمقدونيا 2019.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة الحديدية التي تضم معه اليابان وقطر وإيران، وضمت المجموعة الأولى منتخبات البحرين حامل اللقب، والسعودية والصين وعُمان، فيما يلعب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والصين تايبيه وفلسطين، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات، كوريا الجنوبية والعراق والهند وسوريا.

ويدشن منتخبنا مشواره في البطولة أمام قطر يوم 15 سبتمبر، ويلتقي اليابان في الجولة الثانية يوم 17 سبتمبر ثم إيران في الجولة الثالثة يوم 19 سبتمبر، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيس الذي سيتم فيه توزيع المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي.

وتنطلق التدريبات بالتجمع الأول بصالة نادي بني ياس، ويستمر حتى يوم السبت المقبل على فترتين، على أن يبدأ التجمع الثاني بنادي الوصل يوم 10 يوليو ويستمر حتى يوم 14 يوليو، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين ويعود المنتخب مجدداً إلى صالة نادي بني ياس، ولمدة 5 أيام من 17 إلى 21 يوليو.

وحددت لجنة المنتخبات، إقامة المعسكر الخارجي الأول للمنتخب في البحرين ثم السعودية، خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليو، وتعود التجمعات الداخلية مجدداً بصالة الأندية حتى يوم 25 أغسطس بعدها يطير المنتخب إلى معسكر مقدونيا خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 9 سبتمبر، يتخلله 6 مباريات ودية، وبعدها العودة للبلاد لبدء التجهيز للسفر إلى الأردن، والسفر يوم 12 سبتمبر ليدخل أجواء البطولة يوم 14 سبتمبر.

واختار الجهاز الفني بقيادة قاسم عاشور، 20 لاعباً للتجمع الأول وتضم القائمة 4 لاعبين من نادي الجزيرة، هم حسين جابر وسالم أحمد الزعابي وهزاع أحمد طماطم، وفهد يوسف، و3 لاعبين من الوحدة هم سعيد مبارك ومحمد صالح وسيف وليد آل علي، ومن العين محمد عبدالله ومن بني ياس طماطم بروك المنهالي وسلطان ربيع ومن الشارقة حمد عبدالله وعبدالله يعقوب ومبارك أحمد وعمر عبدالله ومحمد عيد وحسن القصاب وعبدول علي ومن شباب الأهلي دبي حمد إسماعيل وسالم جمعة، ومن الوصل علي حسن علي.

على جانب آخر، أعلن اتحاد اليد عدم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في جاكرتا الشهر المقبل، بسبب ظروف اللاعبين وصعوبة تجمعهم نظراً لضيق الوقت، ورغم أن اللجنة الأولمبية الوطنية لم تخاطب الاتحاد رسمياً بمشاركته ولم تكن سوى المطالبة بإرسال قائمة اللاعبين والجهاز الفني إلا أن خطأ اللجنة كان واضحاً بأن هذه الأسماء لا تعني الموافقة النهائية على المشاركة في الحدث، وينتظر الاتحاد وصول رسالة رسمية من اللجنة الأولمبية للرد عليها بعدم المشاركة.