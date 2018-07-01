فريق الإمارات يخوض جولة فرنسا للدراجات بـ «قوة الـ 8»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات تشكيلته في سباق جولة فرنسا للدراجات التي تنطلق السبت المقبل، ويتصدر تشكيلة الفريق الدراج دان مارتن المتخصص في التصنيف العام، في حين تعقد الآمال على حامل اللقب الأوروبي ألكسندر كريستوف لتحقيق نتائج مميزة في سباقات السرعة، ويعتمد الدراجان المتميزان على دعم رفاقهما في الفريق داروين أتابوما، وماركو ماركاتو، وكيستيان دوراسيك، وأوليفييرو ترويا، وروبرتو فيراري، وروري ساذرلاند.

وفي معرض تعليقه على الحدث، قال مارتن: «منذ انضمامي إلى فريق الإمارات، كان الهدف الرئيس هو جولة فرنسا. أنوي المشاركة في السباق يوماً بيوم، ومرحلة بمرحلة، وسأحاول تحقيق أفضل النتائج. يتكون السباق من قسمين، وستكون الأيام التسعة الأولى صعبة مع تحديات مختلفة كل يوم. غير أنني على ثقة بأعضاء الفريق وقدرتهم على مساعدتي في بلوغ الجبال وأنا في أفضل حال».