الجارديان: معاناة ساوثجيت لن تتكرر !

عمرو عبيد (القاهرة)

وضعت صحيفة الجارديان البريطانية صورة مدرب الأسود الثلاثة، ساوثجيت، على غلاف النسخة المطبوعة، عقب إهداره ركلة الجزاء الشهيرة أمام المنتخب الألماني في نصف نهائي بطولة يورو 1996، والتي تسببت في الإطاحة بالإنجليز من البطولة، وقالت إن دراما الأدوار الإقصائية بدأت الآن في المونديال، لكن ساوثجيت لن يعاني مرة أخرى بعدما ظلت تلك الذكرى الأليمة تطارده طوال 22 عاماً، لأنه يثق في كتيبة المقاتلين الذين يضمهم المنتخب الإنجليزي حالياً، ويشعر بأنهم سيعيدون كتابة تاريخ إنجلترا في كأس العالم.

وفي سياق مختلف، قامت الصحيفة الشهيرة بعمل تحليل كامل لأداء المنتخبات في الدور الأول، وقالت إن البرازيل هو الفريق الأفضل الذي يمتلك عناصر متوازنة في جميع خطوطه، خاصة الدفاع والوسط، وترى أن الثنائي نيمار وكوتينيو سيصنع الفارق الكبير للسليساو في المباريات القادمة، ووضعت الجارديان كرواتيا في المرتبة الثانية رغم وصفها له بأنه الحصان الأسود في البطولة، وقالت إن المنتخب الناري نجح في المرور من مجموعة صعبة بأداء متزن وثابت وقوى، وأشادت بالمدرب زلاتكو الذي تراه سبب توهج كرواتيا، وحسب تحليل الجريدة جاء المنتخب البلجيكي في المركز الثالث، وقالت إن وجود النجوم في صفوف الشياطين يسمح لهم بحصد اللقب بسهولة، ومنحت منتخب بلادها المركز العاشر في ترتيب أفضل منتخبات الدور الأول !

ستادو دي ميناس: هل لمع النجوم في المونديال ؟

قامت صحيفة ستادو دي ميناس البرازيلية بتقديم رؤية رقمية وفنية لأداء كبار نجوم العالم في المونديال، وبالطبع وضعت نجم السليساو الأول، نيمار، في المقدمة، إذ قالت إنه على الرغم من إصابته الطويلة فإنه عاد سريعاً ودخل كأس العالم بشكل تدريجي وكان نجم المباراة الثانية أمام كوستاريكا، وأكدت أنه سيتألق في المباريات القادمة !