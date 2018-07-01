مازدا: الفوارق طبيعية لضعف الدوريات الأفريقية

أبوظبي (الاتحاد)
أوضح محمد عبد الله «مازدا»، مدرب المنتخب السوداني السابق، أن المنتخبات التي شاركت في مونديال روسيا، يمكن تصنيفها إلى مستويين، منتخبات عرب أفريقيا التي تعتمد في الغالب على لاعبين معظمهم من المحليين أو الذين يشاركون في دوريات عربية، والمنتخبات الأفريقية مثل نيجيريا والسنغال والتي تعتمد على محترفين في الدوريات الأوروبية.
وقال: «هذا الوضع جعل هناك مشكلة في كيفية إعداد المنتخبات، هناك فوارق واضحة تتمثل في مستوى الدوريات الأفريقية أو حتى دوري الأبطال مقارنة بأوروبا، والفوارق كبيرة من الناحية البدنية أو الفنية أو التنافسية، واللاعب المحترف يتم إعداده في ناديه بشكل أساسي وإعداده مع المنتخب لفترة قصيرة، لذلك تظهر الفوارق، لأن اللاعبين من أميركا اللاتينية وأوروبا، يأتون جاهزين بدنياً وذهنياً للبطولة، لأنهم يلعبون في دوريات كبيرة».
|
ويسلط مازدا الضوء على أمر مهم، وهو تكوين المواهب في غرب القارة في أوروبا، ويقول هذا من العوامل المهمة جداً، وله تأثيره الكبير، لأنه يضعف الانتماء الوطني، وهناك أمثلة كبيرة للاعبي المنتخبات الأفريقية الذين يكون همهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم هي الترويج لأنفسهم، ورفع قيمتهم السوقية، فضلاً عن الكسب المادي، رغم أنه لا يمثل الشيء الكثير مقارنة بما يتقاضونه مع أنديتهم.
|