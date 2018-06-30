درولوفيتش: الأجواء تشتعل بـ «الحصاد المشترك»

معتصم عبدالله (دبي)

رأى ليوبينكو درولوفيتش المدرب السابق لمنتخبي صربيا والإمارات للشباب، أن مواجهة كرواتيا والدنمارك في دور الستة عشر لمونديال روسيا 2018، لا تختلف عن غيرها من مباريات الأدوار الإقصائية، في كونها «مفتوحة على كل الاحتمالات»، لافتاً إلى أن الرابط بين عدم الخسارة للمنتخبين، يشعل أجواء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين على ملعب نيجيني نوفجورود.

ونجحت كرواتيا للمرة الأولى في تصدر مجموعتها، وحصد ثلاثة انتصارات، وعدم الخسارة أي مباراة في دور المجموعات، وهو ما بدا غلة شبه مثالية من مرحلة المجموعات في روسيا، حيث لم يتمكن أي منتخب آخر في البطولة من مجاراة كتيبة زلاتكو داليتش وأدائها المشرف، في المقابل، وبفضل أول تعادل سلبي في المونديال، نجح المنتخب الدنماركي، بالتأهل إلى دور الستة عشر لينضم إلى خصمه المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة الثالثة، ليكمل سلسلته الإيجابية بـ 18 مباراة دون خسارة.

وقال درولوفيتش: كرواتيا منتخب جيد جداً، ولديهم لاعبون بخبرات كبيرة وينتمون لأكبر الفرق الأوروبية، ومدرب هذا المنتخب محظوظ بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين، وأعتقد أنه كان محظوظاً أيضاً، عندما كان يدرب العين، لأنه كان يملك فريقاً متميزاً، وعندما تملك أفضل العناصر فإن كل شيء يصبح أسهل.

وأضاف: كرواتيا بدأت المونديال بقوة، وهذا أحد الأسباب التي ساعدتهم في إنهاء الدور الأول بطريقة جيدة، الآن سيواجهون الدنمارك التي تملك نوعية عادية جداً من اللاعبين باستثناء كرستيان إريكسون، لكن ما يميزهم هو نظامهم الدفاعي المتميز والتزامهم بالجانب الجماعي في الأداء، وهي ميزة مهمة للغاية تمنحهم بعض التفوق على كرواتيا التي لا تلتزم بالجماعية بذات القدر.

وحول توقعاته للمباراة حسب المستوى الفني للمنتخبين، قال: من الصعب توقع نتيجة أي مواجهة في الأدوار الإقصائية، لكن مباراة كرواتيا والدنمارك تحديداً ستكون أكثر صعوبة من غيرها فيما يتعلق بتوقع هوية المتأهل إلى ربع النهائي، ستكون مباراة معقدة بالنسبة للفريقين، وفرص التأهل متساوية، لأن المنتخبين بلغا دور الـ 16 في حالة بدنية وذهنية جيدة، فالدنمارك أشركت عدداً كبيراً من البدلاء في مباراتها الأخيرة في مرحلة المجموعات ضد فرنسا، وكرواتيا قامت بذلك أيضاً وهذه الراحة ستساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، في المواجهة الحاسمة اليوم، والتي لا تحتمل أي نتيجة باستثناء الفوز.

ورأى المدرب السابق لمنتخب صربيا أن الدنمارك تتفوق على كرواتيا بالانضباط التكتيكي الصارم، فيما يتفوق المنتخب الكرواتي بامتلاكه عناصر أفضل على المستوى الفردي والإبداعي، بتواجد أسماء أمثال إيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش، وأعتقد أن الفرص ستكون متساوية، علاوة على امتلاك الدنمارك لأفضلية طفيفة على مستوى حراسة المرمى مع تواجد الحارس كاسبر شمايكل.