«الملك» قلبه لا يعرف الخوف!

سان بطرسبورج (أ ف ب)

بات اسم الكرواتي لوكا مودريتش على كل لسان، خصوصاً بعد مساهمته في إحراز فريقه ريال مدريد الإسباني لقبه الثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبدايته المميزة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، إلا أن ذلك لا يبدو كافياً للتأثير على معنويات قائد المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن عندما يلتقي المنتخبان اليوم في ثمن النهائي.

«لا أعتبر نفسي أقل جودة منه»، قالها «الملك» الدنماركي إريكس البالغ من العمر 26 عاماً، قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين في نيجني نوفجورود، في الدور ثمن النهائي لمونديال 2018.

أضاف: لقد أحرز مودريتش عدداً لا يصدق من الألقاب، بالطبع وجوده في صفوف ريال مدريد ساعده في ذلك، إلا أنه لعب على مستوى عال، هو من اللاعبين الذين تحب أن تقارن نفسك بهم.

هل هو بجودة مودريتش فعلاً؟ لا يعكس الدنماركي غروراً على رغم أدائه اللافت مع فريقه توتنهام هوتسبر الإنجليزي في الموسم المنصرم. سجل له 14 هدفاً وأعطى 13 تمريرة حاسمة في كل المسابقات التي خاضها معه.