الديك صاح.. وميسي طاح

كازان (أ ف ب)

بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018، بفوزه مساء أمس على الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 4 - 3 في كازان، في مباراة برز فيها الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وبلغ منتخب «الديوك» الدور المقبل للمونديال الروسي، بفضل ثنائية لمبابي «64 و68»، وهدف لكل من أنطوان جريزمان في الدقيقة 13 من ركلة جزاء اقتنصها مبابي، وبنجامان بافار «57»، بينما سجل للأرجنتين وصيفة مونديال 2014، أنخل دي ماريا «41» وجابريال ميركادو «48» وسيرخيو أجويرو في الدقيقة 93.

وضمن المنتخب الفرنسي المتوج بلقب مونديال 1998 على أرضه، أن يحقق على الأقل نتيجة مماثلة لما حققه في مونديال البرازيل 2014 عندما بلغ ربع النهائي قبل أن يخسر بنتيجة «صفر-1» أمام ألمانيا التي توجت باللقب بفوزها بالنتيجة نفسها في النهائي على الأرجنتين.

إلا أن الأهم بالنسبة إلى المنتخب «الأزرق» كان ظهوره بمستوى أفضل بكثير من أدائه في المجموعة الثالثة في الدور الأول، والمفارقة أنه سجل في مباراة واحدة اليوم، عدداً من الأهداف يفوق مجموع أهدافه في المباريات الثلاث للدور الأول.