الاتحاد التونسي يرفض التعليق على مستقبل معلول

تونس (د ب أ)

رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم التعليق على مستقبل نبيل معلول المدير الفني للمنتخب، كما لم يكشف المدرب من جهته عن قراره النهائي بشأن البقاء في منصبه من عدمه.

وكان معلول أثار الشكوك حول مستقبله مع المنتخب التونسي من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فوز المنتخب التونسي على نظيره منتخب بنما 2 / 1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وودع المنتخب التونسي المونديال بعد هزيمتين أمام إنجلترا 1 / 2 وبلجيكا 2 / 5 وفوز على بنما 2 / 1، وهو الفوز الثاني للمنتخب الثاني في تاريخ مشاركاته الخمس في كأس العالم، حيث يرجع أول انتصار إلى مونديال الأرجنتين 1978 عندما فاز على المكسيك 3 / 1.

وقدم المنتخب التونسي مستويات جيدة في المباريات الودية قبل المونديال، حيث فاز على المنتخب الإيراني 1 / صفر وعلى كوستاريكا بذات النتيجة، وتعادل مع البرتغال 2 / 2 وتركيا بذات النتيجة قبل أن يخسر بصعوبة أمام المنتخب الإسباني بهدف نظيف.

وعززت تلك النتائج من مشاعر الثقة في المنتخب، حيث دفعت المدرب معلول إلى التكهن بإمكانية الوصول إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

لكن الصدمة كانت قوية بعد الانهيار أمام بلجيكا وقبلها الهزيمة القاسية في الوقت بدل الضائع أمام المنتخب الإنجليزي، ليكتفي النسور في الأخير بفوز معنوي على بنما. كان نبيل معلول قد استلم مهامه في قيادة نسور قرطاج في أبريل من العام الماضي خلفاً للمدرب هنري كاسبارجاك، وقاده للفوز على مصر في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بجانب التأهل إلى المونديال، من دون أي هزيمة في تسع مباريات متتالية.