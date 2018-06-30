كورتوا: لسنا أقل من البرازيل !

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حواره لصحيفة «ليكيب»، قبل مباراة منتخب بلاده ضد منتخب اليابان غداً في دور الـ 16 لمونديال روسيا، قال حارس المرمى العملاق تيبو كورتوا: أراها مباراة صعبة، وقد شاهدنا مفاجآت كثيرة حدثت في هذا المونديال، ولكننا نثق في أنفسنا، ولو سارت الأمور في مجراها الطبيعي سنفوز ونتأهل لدور الثمانية. وعندما سألته الصحيفة عن إمكانية مواجهة منتخب البرازيل في حالة تخطي دور الـ 16، قال كورتوا: يجب أن نكون قادرين على الفوز عليه، صحيح أن هذا المنتخب من أوائل المرشحين للفوز بالبطولة وسبق له حمل الكأس مرات عديدة، إلا أننا لسنا أقل منهم، وإذا كنا نريد أن نذهب بعيداً في هذا المونديال، فعلينا أن نتغلب على راقصي السامبا، واعترف الحارس البلجيكي بأن المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز طوّر كثيراً في أداء «الشياطين الحمر» على المستوى التكتيكي، ووحد فكر اللاعبين. وأضاف قائلاً: لقد أصبح لدينا الآن فريق ذو شخصية، بينما كنا منذ أربع سنوات في مونديال البرازيل منتخباً قليل الخبرة وخرجنا من دور الثمانية أمام منتخب الأرجنتين (صفر/1)، ولكننا الآن لم نعد نفس الفريق، بل تطور أداؤنا كثيراً وأصبحنا نفكر بشكل مختلف. وعن مدى اهتمامه بالألقاب الفردية كلقب أفضل حارس مرمى أو أفضل هداف في البطولة، قال كورتوا: لا يشغلني هذا كثيراً ولكن إذا ما وصلنا بعيداً ستكون فرصة «لوكاكو» كبيرة في الفوز بلقب الهداف، كما ستكون فرصتي جيدة للفوز بلقب أفضل حارس، ولكن ما يعنينا في المقام الأول هو الهدف الجماعي والوصول إلى النهائي.

وبسؤاله عن طموحاته في حال الفوز على منتخب اليابان غداً، قال كورتوا: منتخب الساموراي ليس فريقاً ضعيفاً لأنه يملك عنصر المفاجأة، وطموحي الأول والأخير هو الفوز عليه ومواصلة المشوار حتى النهاية.