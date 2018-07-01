لقاء عراقي كويتي إيراني بشأن المفقودين

أربيل (الاتحاد)

يستضيف إقليم كردستان، اليوم مؤتمراً ثلاثياً بشأن المفقودين. وقال مصدر في حكومة كردستان، إن وفوداً من العراق والكويت وإيران ستجتمع في أربيل على مدى 3 أيام لبحث شؤون المفقودين، مبيناً أن الاجتماع سيكون بإشراف الصليب الأحمر الدولي. على صعيد آخر، كشفت وزارة البيشمركة الكردية، أمس، عن مشروع لإصلاح هذه القوات، يتألف من 35 نقطة، مؤكدة أنه يتضمن العديد من الإيجابيات لقواتها وعلاقاتها الدولية لاسيما مع الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي.

وقال مستشار الوزارة، محمد بختيار، إن المشروع يتضمن تنظيم رواتب البيشمركة، وأماكن سكنهم، مشيراً إلى أن «الصعوبات الناجمة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في الإقليم قد تتسبب بتعطيل تنفيذ المشروع».