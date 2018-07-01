مؤتمر بالمنامة: مناطق في شبه جزيرة قطر جزء أصيل من أراضي البحرين

المنامة (مواقع إخبارية)

قال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، إن مناطق في شبه جزيرة قطر هي جزء أصيل من أراضي البحرين. وأكد آل خليفة، في كلمته أمس، أمام مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة» الذي عقد، بالمنامة، أن منطقة الزبارة شكلت مركزا تجاريا مهما، مشيراً إلى ما مثله حكم آل خليفة من وحدة تاريخية بين البحرين وشبه جزيرة قطر.

وأوضح، أن حكام آل ثاني الذين انقلبوا على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر، مثلوا عنواناً للتآمر والتمرد ومصدراً للفتنة.

واستعرض المؤتمر أقدم وثيقة بخصوص «الزبارة» والتي تمثل دليلاً على حكم آل خليفة لها، وتشير إلى أن البحرين لم تتخل أبداً عن الزبارة، وهي موثقة تاريخياً وتعتبر حقاً من حقوق المملكة إلا أنها حرصت منذ البدايات على وحدة الصف الخليجي ولم تصعد الموقف. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي، وهي حكم آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762م.

وتتوزع مناقشات المؤتمر على ثلاث جلسات متخصصة، لمناقشة محاور رئيسة، «الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجُزر البحرين»، و«التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر»، بالإضافة لمحور «العُدوان القطري على الديبل في عام 1986م».