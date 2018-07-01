الميليشيات تختطف 28 مدنياً في تعز

عدن (الاتحاد)

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، 28 مدنياً أثناء مرورهم في مناطق لا تزال واقعة تحت سيطرتهم في محافظة تعز، وسط البلاد. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات شنت اعتقالات واسعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر النقاط التفتيشية التي نصبتها في «نقيل الابل» ومنطقة «دمنة خدير»، لافتةً إلى أن المختطفين تم نقلهم إلى معسكرات تدريبية تمهيداً لإرسالهم للجبهات تحت تهديد السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الاعتقال جاءت عقب حملة مماثلة استهدفت الشباب والأطفال بمدينة «الراهدة» ضمن حملات التجنيد الإجبارية التي تفرضها الميليشيات لتعويض خسائرها البشرية في جبهات القتال في تعز والحديدة. كما نفذت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات ومداهمات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، في مديريتي «ماوية» و«التعزية» ومنطقة «الحوبان»، واعتقلت العشرات من المدنيين، بهدف الزج بهم في معارك التي شهدتها ضواحي تعز.

وبحسب مصادر حقوقية أن الميليشيات قامت باختطاف أكثر من 100 شاب وطفل من المديريات التي لا تزال تحت سيطرتها في تعز وشرعت بتدريبهم في معسكرات تمهيداً لإرسالهم لجبهات القتال، موضحاً أن عدداً من الأهالي أبلغوا عن اختطاف أبنائهم من قبل ميليشيات الحوثي، وإجبارهم على المشاركة في القتال في صفوفهم.