الحوثيون يقتحمون حفل زفاف في عمران



تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ انقلابها على الشرعية. وقالت مصادر محلية، إن أطقم حوثية قامت باقتحام صالة زفاف نسائية في محافظة عمران، وأطلقت أعيرة نارية ما تسبب في حالة من الخوف والرعب بين النساء والأطفال داخل الصالة، لافتاً إلى أن 4 مواطنين أصيبوا خارج القاعة عقب محاولتهم منع الميليشيات اقتحام الصالة. وأشار شهود عيان أن المسلحين الحوثيين منعوا إسعاف الجرحى وقاموا بنقلهم إلى جهة مجهولة، وأن الميليشيات الانقلابية تقوم بالاعتداء على حفلات الزفاف والأعراس في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بهدف فرض غرامات مالية تحت مبررات واهية.