«أبوظبي للثقافة» تدعو للمشاركة في معرض «كولاج»

أبوظبي (الاتحاد)
دعت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة فناني دولة الإمارات، والمقيمين، للمشاركة في المعرض الفني الجماعي الجديد بعنوان «كولاج»، الذي سيستضيفه مركز القطارة للفنون خلال مارس المقبل.
ويتيح المعرض الفرصة أمام فناني الوسائط المتعددة للمشاركة بباقة من الأعمال المستخدم فيها أكثر من مادة واحدة، أو عبارة عن مزيج من مواد متنوعة، بشرط أن يكون العمل الفني جاهزاً للتعليق، ليتم عرضه أمام جمهور المركز.
|
وأضافت السويدي: «نود من خلال هذا المعرض الاطلاع على أفكار وإبداعات جميع فناني الوسائط المتعددة في دولة الإمارات، ممن يرغبون بالمشاركة في هذا المعرض الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام جمهور الدولة للاحتفاء معنا بهذا المزيج المتنوع من الإبداعات الفنية».
|
ويندرج هذا المعرض، المتضمن العديد من الفعاليات الثقافية في العين على مدار عام 2017، التي توفر تجربة ثقافية تفاعلية استثنائية للمقيمين والزوار. من ناحية أخرى، يوفر المعرض فرصة ثمينة أمام المجتمع، وأجيال الفنانين المختلفة للتلاقي والتواصل، والتعرف إلى إنجازات البلاد في المجال الفني، ويفتتح المعرض أبوابه خلال الفترة الممتدة من 15 مارس ولغاية 18 مايو 2017.