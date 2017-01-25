«أبوظبي للثقافة» تدعو للمشاركة في معرض «كولاج»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة فناني دولة الإمارات، والمقيمين، للمشاركة في المعرض الفني الجماعي الجديد بعنوان «كولاج»، الذي سيستضيفه مركز القطارة للفنون خلال مارس المقبل.

ويتيح المعرض الفرصة أمام فناني الوسائط المتعددة للمشاركة بباقة من الأعمال المستخدم فيها أكثر من مادة واحدة، أو عبارة عن مزيج من مواد متنوعة، بشرط أن يكون العمل الفني جاهزاً للتعليق، ليتم عرضه أمام جمهور المركز.

وقالت سمية السويدي، مديرة الفعاليات المجتمعية في قطاع الثقافة بـ«الهيئة»: «يحتفي معرض (كولاج) بجميع المواهب في دولة الإمارات، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين. كما يحتفي بالعقول المبدعة التي تترجم أفكارها وأحاسيسها إلى إبداعات بصرية تستقطب الجماهير من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية».

وأضافت السويدي: «نود من خلال هذا المعرض الاطلاع على أفكار وإبداعات جميع فناني الوسائط المتعددة في دولة الإمارات، ممن يرغبون بالمشاركة في هذا المعرض الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام جمهور الدولة للاحتفاء معنا بهذا المزيج المتنوع من الإبداعات الفنية».

ويبدأ البرنامج غداً الخميس 26 يناير، ويستمر خلال عطلات نهاية الأسبوع على مدار العام، ويضم معارض وحفلات موسيقية وأنشطة ومهرجانات، ومعارض من بينها معرض «كولاج»، ما سيجعل «مدينة الواحات» منطقة نابضة بالحيوية.

ويندرج هذا المعرض، المتضمن العديد من الفعاليات الثقافية في العين على مدار عام 2017، التي توفر تجربة ثقافية تفاعلية استثنائية للمقيمين والزوار. من ناحية أخرى، يوفر المعرض فرصة ثمينة أمام المجتمع، وأجيال الفنانين المختلفة للتلاقي والتواصل، والتعرف إلى إنجازات البلاد في المجال الفني، ويفتتح المعرض أبوابه خلال الفترة الممتدة من 15 مارس ولغاية 18 مايو 2017.