«قبائل حضرموت» تشيد بجهود الإمارات

العين (الاتحاد)

عبّر شيوخ ووجهاء قبائل حضرموت عن سعادتهم بالمساعدات الخيرية والاجتماعية والإنسانية والطبية التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني، وأشادوا بالدور الكبير للدولة في مجال الرعاية الصحية، خاصة فتح المستشفيات وإرسال الأدوية لعلاج المرضى والمصابين، وتقديم الأغذية والكساء لجميع المناطق دون تمييز، وشكروا جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته في مد يد العون ومساعدة أهل اليمن وإغاثتهم، بعد أن تضرروا من الحروب العبثية التي شنها الانقلابيون، إضافة إلى توجيهات سموه بعلاج المرضى والمصابين في مستشفيات دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، في مجلسه بمدينة اليحر، وفداً من شيوخ ووجهاء قبائل محافظة حضرموت في اليمن.