إجراءات حوثية مشددة ضد معتقلي سجن الحديدة المركزي

الحديدة (وكالات)

فرضت ميليشيات الحوثي الإيرانية، حصاراً على معتقلي السجن المركزي بعد انتفاضتهم مؤخراً ضد محاولات الانقلابيين نقلهم إلى أماكن مجهولة.

وقالت مصادر في الحديدة، إن الميليشيات الإيرانية منعت دخول الطعام والشراب إلى المعتقلين في السجن المركزي بالحديدة، كما منعت أهالي السجناء من زيارة أبنائهم وإدخال الطعام لهم. ونقل بعض أهالي المعتقلين عن أحد أفراد الميليشيات قوله: «لن نسمح بإدخال أي أطعمة، وخليهم يأكلوا هواء حتى ينفذوا ما هو مطلوب منهم».

وناشد أهالي المعتقلين في سجن الحديدة المركزي، المنظمات الحقوقية من أجل التدخل السريع لإنقاذ أبنائهم من قبضة الحوثيين، ورفع الحصار المفروض عليهم.وشهد سجن الحديدة المركزي، الخميس الماضي، انتفاضة للسجناء ضد محاولات الميليشيات الإيرانية نقلهم جبراً إلى الجبهات للقتال في صفوفهم. وكشفت مصادر، أن مسلحي الميليشيات واجهوا انتفاضة السجناء بإطلاق النار عليهم، وتفجير أسطوانة غاز، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل السجن، ومقتل 3 سجناء، وإصابة آخرين.كما أطلق جنود من «الأمن المركزي»، قنابل الغاز المسيل للدموع داخل السجن.