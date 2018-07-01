الإمارات: ندعم جهود تسليم الحديدة إلى الحكومة الشرعية

واشنطن (وكالات)

أكد يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، أمس، دعم جهود المبعوث الدولي لتسهيل عملية تسليم الحوثيين ميناء ومدينة الحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية سلمياً، ودون شروط.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي مشترك، مع كل من سفيرة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، وسفير المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، وسفير اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد بن مبارك، عن العمليات العسكرية والإنسانية في ميناء الحديدة. وأضاف العتيبة أن قوى التحالف تستعد للمرحلة التالية من خطتها العسكرية والإنسانية المتكاملة والهادفة لإجبار الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لتلبية احتياجات الشعب اليمني. وأشار العتيبة إلى أن ميناء الحديدة لا يزال مفتوحاً، وتمكنت 25 سفينة الشهر الماضي من تفريغ حمولتها من المواد الغذائية، لسد احتياجات 6.6 مليون شخص لمدة شهر، ولكنّ الحوثيين يسرقون تلك المساعدات لبيعها وتمويل جهودهم الحربية.

وأكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، تقوم بزرع عشرات الآلاف من الألغام والمتفجرات، وإطلاق الصواريخ البالستية، واستخدام الألغام البحرية، لعرقلة السفن، ومنعها من الوصول إلى الميناء.