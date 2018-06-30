ارتفاع أسعار الذهب بعد 4 أيام من التراجع

واشنطن (د ب ا)
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب، ارتفاعاً خلال تعاملات أمس الأول، بعد 4 أيام من التراجع، في الوقت الذي يقوم فيه المتعاملون بتقييم البيانات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.
وبعد تراجع الذهب إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر، ارتفع سعره اليوم بمقدار 3.6 دولار إلى 1254.6 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل.
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في الوقت نفسه، ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق الشخصي زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال أبريل الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقابل نموه بنسبة 0.6% في أبريل الماضي وفقاً للتقديرات الأولية.