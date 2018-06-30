ارتفاع أسعار الذهب بعد 4 أيام من التراجع

واشنطن (د ب ا)

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب، ارتفاعاً خلال تعاملات أمس الأول، بعد 4 أيام من التراجع، في الوقت الذي يقوم فيه المتعاملون بتقييم البيانات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وبعد تراجع الذهب إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر، ارتفع سعره اليوم بمقدار 3.6 دولار إلى 1254.6 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية نمو الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بما يتوافق مع تقديرات الخبراء، في حين تراجعت وتيرة نمو الإنفاق الشخصي، حيث ذكر تقرير الوزارة أن الدخل الشخصي ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي، وفقاً للبيانات النهائية، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الدخل خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقابل نموه بمعدل 0.3% وفقاً للبيانات الأولية في أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق الشخصي زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال أبريل الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقابل نموه بنسبة 0.6% في أبريل الماضي وفقاً للتقديرات الأولية.