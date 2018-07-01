«أبوظبي الإسلامي» تتيح التداول في الأسواق الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، خدمات جديدة تتيح لعملائها تداول الأسهم في الأسواق الأميركية، بما في ذلك بورصة نيويورك وبورصة ناسداك. وتتيح هذه الخطوة لعملاء الشركة شراء وبيع الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر قنوات التداول الرقمية والتقليدية الرائدة التابعة لها.

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر بورصتين في العالم، وهما بورصة نيويورك وبورصة ناسداك، اللتان تبلغ قيمتهما السوقية مجتمعتين أكثر من 30 تريليون دولار.