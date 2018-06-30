«المجلس الاستشاري»: توحيد الجهود لتنمية القطاع البحري في دبي

دبي (الاتحاد)

ناقش «المجلس الاستشاري البحري»، أحد المبادرات التابعة لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، سبل نمو القطاع البحري في إمارة دبي، مشدّداً على ضرورة توحيد الجهود المشتركة بين الرواد البحريين من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير حلول استشرافية لرسم ملامح مستقبل التجمع البحري المحلي، استناداً إلى ركائز متينة قوامها الابتكار والاستدامة والتحول الذكي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد في مقر سلطة مدينة دبي الملاحية في دبي، وسط التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات فاعلة لتوظيف الفرص الواعدة في دفع عجلة تحول دبي إلى التجمع الأكثر شموليةً وتميّزاً وتنافسية في العالم.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، إنّ «المجلس الاستشاري البحري» يواصل دوره المحوري في وضع أسس متينة لتوظيف الخبرات البحرية الرائدة بالشكل الأمثل في دعم المساعي الوطنية لتعزيز تنافسية دبي على الخارطة العالمية.