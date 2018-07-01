100 % نسبة التحول الرقمي في خدمات «اقتصادية الشارقة»

الشارقة (وام)
بلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100%، حيث أصبحت جميع خدمات الدائرة رقمية على الهواتف الذكية والبوابات الإلكترونية، حسب سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
وذكر أن اكتمال التحول الرقمي، جاء تأكيداً لاستمرار اقتصادية الشارقة بالعمل على تنمية وتخطيط اقتصاد الإمارة بتوفير خدمات متطورة وتسهيلات متميزة للمستثمرين، وصولاً للرؤية الاستراتيجية الداعية للريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وحرصاً منها على تبسيط الإجراءات وتنظيم ممارسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
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وأضاف السويدي أن التحول الرقمي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وحرصاً من اقتصادية الشارقة على توفير خدمات مبتكرة، من شأنها تبسيط الإجراءات على المستثمرين، تعزيزاً لمكانة الإمارة في المؤشرات العالمية لسهولة تأسيس الأعمال، وهي من أهم وأكبر الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الدائرة.