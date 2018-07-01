صناديق الأسهم تفقد 30 مليار دولار في أسبوع

لندن (رويترز)

قال محللو بنك أوف أميركا ميريل لينش أمس، إن صناديق الأسهم تكبدت ثاني أكبر نزوح أموال أسبوعي لها على الإطلاق هذا الأسبوع في ظل سحب 29.7 مليار دولار من الأصول عالية المخاطر مع استمرار أثر المخاوف من تنامي الحماية التجارية الأميركية.

وأظهرت بيانات إي.بي.اف.آر التي استشهد بها بنك أوف أميركا فقد صناديق الأسهم الأميركية 24.2 مليار دولار في ثالث أكبر نزوح أسبوعي تشهده على الإطلاق وفي ختام نصف سنة أول اتسم بالتقلبات الشديدة ورفع أسعار الفائدة الأميركية وتنامي الحماية التجارية في أنحاء العالم.

وجاء النزوح عن الأسهم الأميركية متناقضاً تماماً مع أرقام الأسبوع الماضي عندما كانت الولايات المتحدة هي سوق الأسهم المتقدمة الوحيدة التي اجتذبت تدفقات.

تسارع أيضاً نزوح الأموال عن صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة مع قيام المستثمرين بالتخارج من الأصول مراهنين على تضرر الاقتصادات الناشئة من جراء زيادة قوية في الدولار الأميركي.