رومانيا تستضيف كأس الوثبة ستاليونز للمرة الأولى

رومانيا (الاتحاد)

تدخل رومانيا لأول مرة منظومة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، باستضافة سباق كأس الوثبة ستاليونز اليوم على مضمار بيليوستي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويشهد مضمار بليوستي سباق كأس مزرعة الوثبة ستد المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 22 ألف ليو روماني، وهو السباق الأغلى في رومانيا للخيول العربية الأصيلة، وبليوستي هي مدينة ومقر في مقاطعة براهوفا في رومانيا، وجزء من منطقة مونتنيا التاريخية، وتقع على بعد 56 كم شمال العاصمة بوخارست.

وينظم السباق مضمار بليوستي سي ام اس، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والاتحاد الروماني، وسيكون السباق نقلة كبيرة للخيول العربية الذي سيقام، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ ويجمع التحدي 7 خيول تشمل نوردكا بإشراف ايفانوف ايفان وقيادة نورهال هامل، و«ديامانت دو بوي» بإشراف ايفانوف ايفان وقيادة ميهاليفا سيفلتا، و«اكوادو» بإشراف ايفان ميهال وبقيادة جورج لورنزو، وينافس أيضاً «أمير العرب» بإشراف ريحان أحمد وقيادة ستانسوف فالنتين، و«او دو موجويت» بإشراف نيزروف ليفنت، وبقيادة اناسوف كروسدان، و«ديمونا» بإشراف فيلي جوليوم وبقيادة ساندو اوكتافيا، و«راجا» بإشراف ديمترسكو ماريوس، وبقيادة سيموشن مرسيا.

وسيكون السباق، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الثامن في جدول الأشواط، ومن المتوقع أن يكون ذلك بمثابة انتصار كبير لعشاق السباقات العربية في رومانيا.