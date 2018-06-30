رومانيا تستضيف كأس الوثبة ستاليونز للمرة الأولى

رومانيا (الاتحاد)
تدخل رومانيا لأول مرة منظومة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، باستضافة سباق كأس الوثبة ستاليونز اليوم على مضمار بيليوستي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».
ويشهد مضمار بليوستي سباق كأس مزرعة الوثبة ستد المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 22 ألف ليو روماني، وهو السباق الأغلى في رومانيا للخيول العربية الأصيلة، وبليوستي هي مدينة ومقر في مقاطعة براهوفا في رومانيا، وجزء من منطقة مونتنيا التاريخية، وتقع على بعد 56 كم شمال العاصمة بوخارست.
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وسيكون السباق، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الثامن في جدول الأشواط، ومن المتوقع أن يكون ذلك بمثابة انتصار كبير لعشاق السباقات العربية في رومانيا.
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