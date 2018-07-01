«الخامسة» جولة فض الاشتباك في «دولية دبي للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

واصل لاعبو الإمارات والهند وأذربيجان، صدارتهم لبطولة دبي الدولية للناشئين 2018 في نسختها الخامسة عشرة المقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وحافظ لاعبو القمة على مواقعهم في الترتيب العام بالجولة الرابعة، فعلي الطاولة الأولى تمكن المصنف الأول الهندي روناك سادواني من تحقيق فوزاً سهلاً على الكازاخستاني اريان حسنوف، في الوقت الذي نجح فيه المصنف الثاني في البطولة، الاذربيجاني أحمد زاده أحمد من تحقيق الفوز على منافسه في الجولة الرابعة الاوزباكستاني عزيز سلاف، فيما فاز المصنف الثالث في البطولة الأذربيجاني بابازاده خازار على الأرميني تيجران جزاريان على الطاولة الثالثة.

وتمكن المصنف الرابع الأرميني أدوارد أكوبيان على الكويتي زياد الحاجب على الطاولة الرابعة، بينما شهدت الطاولة الخامسة خسارة الإماراتي زايد السدراني من الاذربيجاني فريد مصطفيف أما الإماراتي حمد عصام فقد خسر مواجهته مع الهندي فيشال شودري في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات ونصف الساعة.

ومع نهاية الجولة الرابعة تساوى 7 لاعبين في الصدارة برصيد (4 نقاط) يتقدمهم المصنفين الأوائل، الهندي روناك سادواني ولاعبي اذربيجان أحمدزاده أحمد وبابازاده خازار وفريد مصطفيف والأرميني أدوارد أكوبيان بالإضافة إلى الهندي فيشال شودري والفلسطيني راجي صايل أبو الزين بينما جاء في المركز الثاني برصيد 3.5 نقطة كلاً من اللاعبين الهندي أدياتي مانوش والاماراتي عبدالله الحمادي بينما تشارك (31) لاعباً ولاعبة في رصيد 3 نقاط في المركز الثاني.

وتشهد الجولة الخامسة مواجهات قوية بين لاعبي الصدارة لفض الاشتباك على القمة، حيث تشهد الطاولة الأولى لقاء قوياً بين المدرسة الهندية ممثلة بالمصنف الأول الهندي روناك سادواني والمصنف الرابع من المدرسة الأرمينية أدوارد أكوبيان، وفي لقاء لا يقل سخونة عن لقاء الطاولة الأولى تشهد الطاولة الثانية لقاء يجمع بين الاذربيجانيان أحمد زاده وفريد مصطفيف، بينما تشهد الطاولة الثالثة الهندي بابازاده خازار مع بابازاده خازار ويلعب على الطاولة الرابعة لقاء اللاعب الفلسطيني راجي صايل أبو الزين مع الهندي أدياتي مانوش وعلى الطاولة الخامسة يلتقي الإماراتي عبدالله الحمادي مع مواطنه حمد عصام.