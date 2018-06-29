3 قتلى و100 مفقود بغرق مركب قبالة ليبيا

طرابلس (وكالات)

لقي ثلاثة رضع مصرعهم واعتبر 100 شخص في عداد المفقودين، بينهم أطفال ونساء، إثر غرق مركب أمس قبالة سواحل ليبيا في مأساة جديدة للهجرة غير الشرعية. ولم يتم انتشال سوى جثث الرضع. وتعذر انتشال جثث أخرى طفت على سطح الماء بسبب نقص في التجهيزات، وفق حرس السواحل الليبيين.

وكان على متن المركب المنكوب نحو 120 مهاجراً، أغلبهم أفارقة، حين غرق على بعد نحو 6 كلم عن السواحل الليبية، بحسب ما ذكر ناجون تم نقلهم إلى بلدة الحميدية شرق طرابلس. وفي الإجمال، تم إنقاذ 16 مهاجراً، جميعهم من الشبان، ويحمل معظمهم جنسيات يمنية وسودانية وغامبية وزامبية من ضحايا المركب الذي كان أبحر من مدينة القره بوللي الساحلية شرقي طرابلس، لكن بعد ساعات وقع انفجار واشتعلت النار في محركه، وبدأت المياه تتسرب إلى داخله. وأبلغ صيادون كانوا في الجوار البحرية الليبية بالحادثة. وقالت مصادر إن بين المفقودين رضيعين وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً، إضافة إلى بين عشر و15 امرأة.