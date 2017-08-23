موريس جار.. شاعر السينما

حسام نور الدين

يصعب جداً في السطور التالية تقصي السيرورة الإبداعية لهذا الموسيقي المرموق، شاعر السينما، فحسبنا أن نمس أهم مرتكزات وخفايا شخصيته الموسيقية، عبر تجربة عريضة امتدت لنصف قرن، قدم للسينما العالمية إبداعات موسيقية لما يقرب من 150 فيلماً، حاز خلالها على 3 أوسكار لفيلم (لورنس العرب - 1962)، (دكتور جيفاجو- 1965)، (الطريق إلى الهند- 1984) والأفلام الثلاثة للمخرج ديفيد لين، فضلاً عن تسعة ترشيحات للأوسكار (واحدة منها على لحن أغنية في فيلم)، ومن أهمها عن فيلم (الرسالة &ndash 1976) للمخرج مصطفى العقاد، و(شاهد- 1985) للمخرج بيتر وير، وهو صاحب نجمة خاصة منحتها له هووليود، وخلدته بها في مدينتها السينمائية، حيث إنه يعد في مقدمة الموسيقيين الذين حصدوا الأوسكار، وكسبوا ترشيحاتها عبر تاريخها، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى البارزة التي حصل عليها مثل جائزة (البافتا) البريطانية عن فيلم (جمعية شعراء الموتى- 1989)، بَيد أن الجائزة تظل مؤشراً فقط على قيمة الفنان، وليست هي قيمته، فهو فنان مطبوع، لا يسعى للجوائز، لكن يسعى لخلود نغماته في وجدان الشعوب، وقد كان.

هو.. (موريس ألكسيس جار) الفرنسي المولود في مدينة ليون عام (1924)، وتوفي في أميركا عام (2009)، والده كان يعمل بالإذاعة، وساعد ابنه في دخول السوربون لدراسة الهندسة، إلا أن حادثاً بسيطاً قلب حياة الفتى، عندما قام أبوه بتشغيل أسطوانة الرابسودي الهنغارية الثانية للموسيقار فرانز ليست، فسمعها الشاب في حجرته مفتوناً، ليترك بعدها دراسة الهندسة، وينطلق في دراسة الموسيقا، ثم يعمل بعدها عازفاً لآلة (التمباني) الإيقاعية، وهو ما سنلمس تأثيرها في أعماله، وقد اختاره الفنان جان فيلار لعمل موسيقا للمسرح الوطني الشعبي، ثم بدأ عمله في السينما عندما أسند له المخرج جورج فرانجو مهمة الموسيقا التصويرية لفيلمه التسجيلي (فندق الإنفاليد -1952)، ثم حدثت طفرة في مساره السينمائي بعدما رأى المنتج الهوليودي الشهير سام سبيجل الفيلم الفرنسي (أيام الأحد بمدينة أفراي &ndash1962) الحائز على أوسكار أحسن فيلم أجنبي، الذي وضع له الموسيقا مؤلفنا بآلتين فقط أساسيتين، فرشحه المنتج ليشارك في عمل الموسيقا للفيلم الضخم الملحمي (لورنس العرب)، مع آخرين من كبار مؤلفي الموسيقا، لكن بعد ظروف خدمت الشاب الموهوب، قرر المخرج ديفيد لين أن يعمل (موريس جار) بمفرده موسيقا الفيلم لمدة ساعتين زمنياً، أي نحو ثلثي زمن الفيلم، فهب الشاب موريس جرياً إلى مسكنه الصغير، في شارع (هاف مون)، ليقرأ أولاً كل ما كتب عن شخصية بطل الفيلم توماس لورنس، في حين يتردد في ذهنه همسة منتج الفيلم له:

«أنت أمامك عمل يقوم به سوبرمان»