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«سبعة أبواب» في طليعة أدب المذكرات.. والسجون

عبد الكريم غلاب في السجن «الانتدابي»
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تاريخ النشر: الخميس 24 أغسطس 2017

عبده وازن

...ينتمي كتاب «سبعة أبواب» للأديب المغربي عبدالكريم غلاّب إلى ما يمكن وصفه بـ «أدب السجن». لكنّ غلاّب لم يكتب رواية عن السجن في ما تفترض الرواية من تقنيات وعناصر، بمقدار ما كتب سيرته داخل السجن الذي أمضى فيه زهاء ستة أشهر. على أنّ السيرة هنا لن تكتسب مواصفات «السيرة الذاتية» كما حُدّدت نقدياً ونظرياً. وإن حَسُنَ للناقد المصري محمد مندور أن يسمّي الكتاب في تقديمه إياه بـ «الذكريات»، فهو كأنما يسعى إلى عدم إدراجه ضمن سياق الأنواع الأدبية أو في خانة محددة. ويشير في المقدمة إلى أن «الجانب القصصي فيها (أي الذكريات) ثانوي الأهمية إلى جوار المضمون الإنساني والوطني». ولعل «الذكريات» التي قصد إليها محمد مندور لا تعني «المذكرات» أو «اليوميات» المتعارف عليهما.

وإن كان يصعب وسم كتاب سبعة أبواب بـ «المذكرات» فإن من الصعب أيضاً تسميته بـ «اليوميات «فالكتاب ليس مجموعة خواطر أو أخبار أو تأملات يدوّنها الكاتب يوماً تلو يوم وعبرها يتزامن السرد والحدث معاً، مما يسمح نقديا بإدراجه في خانة «أدب السيرة». فكلمة «أدب» هنا تتيح لهذا الكتاب أن يتحرر من شروط «السيرة الذاتية» ومن ربقة الأنواع الأخرى (اليوميات، المذكرات...). فالكاتب الذي لم يسمّ كتابه رواية أصلاً أدرك أن ما كتبه عن تجربته في السجن لا يمكنه أن يخضع للتصنيف الجاهز، فآثر أن يدرجه في الجزء الثاني تحت عنوان «السيرة الذاتية الروائية». وكأن الكتابين الآخرين الماثلين في هذا الجزء (سفر التكوين والشيخوخة الظالمة) يمثلان مع «سبعة أبواب» هذه السيرة. حتماً ليس الكتاب رواية حتى وإن لامس تخوم الفن الروائي سواء عبر فعل السرد أو عبر النماذج البشرية التي يقدّمها، لكن ما ينقصه هو البناء الروائي الذي يعتبر العنصر الأساس في الصنيع الروائي، علاوة على عناصر أخرى مهمة أيضاً كالزمن والتخييل، ناهيك بما يسمى «شبكة العلاقات»، وهذه تهدف إلى ربط عناصر الرواية بعضها بالبعض الآخر لتؤلف كيان الرواية.

الخلفية التاريخية للوقائع

قد تكمن أهمية هذا الكتاب في «هجانته» الأدبية بمعناها الإيجابي. فمثلما هو يرفض الانضواء تحت خانة الأنواع يرفض أيضاً أن يرسم الحدود بينها، فهو ينفتح على الأنواع كافة محاولاً الإفادة منها، ولكن من غير أن يأسر نفسه ضمن أي نوع، فهو مثلما ينتمي إلى «أدب السجن» كما جرت الإشارة سابقاً، وينتمي أيضاً إلى «أدب السيرة»، وهذا المصطلح يدل على أن النص هنا يضحي شهادة عن حياة أو تجربة أو بعض من حياة وتجربة.

أما عبارة «أدب السجن»، فتمثل الكتاب خير تمثيل. فالأدب المغربي المعاصر عرف الكثير من الأعمال التي تحلّق في أفق هذا الأدب. ويكفي قراءة الروايات والقصص والقصائد التي كتبها أدباء من أمثال: عبداللطيف اللعبي وعبدالله الشاوي والطاهر بن جلون وسواهم، وهذا الأدب المغربي (أدب السجن) ليس غريباً عن مثيله في مصر وسوريا ولبنان والأردن وسواها من البلدان التي عرفت مثل هذا الأدب.

قد لا تكتمل قراءة «سبعة أبواب» إلا عبر إلقاء ضوء على المرحلة التاريخية التي حصلت فيها الوقائع التي يرويها الكاتب نفسه متلبّساً شخصية الراوي. وهو لم يتلبّس هذه الشخصية إلا ليجعل «الأنا» أو الضمير المتكلم بيّن الحضور واضحاً تمام الوضوح. فالنص لا يتخلى لحظة عن واقعيته زماناً ومكاناً، حتى وإن اغرق أحياناً في الذاتية أو في النزعة الرومانطيقية، لكن الواقعية لا تعني الوقوع في التقريرية والمباشرة. إنها واقعية يلتقي عبرها التاريخ والحاضر، الذات والآخر، الزمان والمكان، الحلم والثورة، الوصف والتأمل. واللافت أن الكاتب لم يحدد التاريخ الذي تجري فيه الوقائع (الأحداث) على رغم كلامه عن السجن والاحتلال الفرنسي وحزب الاستقلال والنضال ضد الاحتلال وسواها من التفاصيل. وقد يفترض القارئ &ndash لو عاد إلى كتاب التاريخ- أن الوقائع تحصل في مطلع الخمسينيات إبان الصراع السياسي والعسكري الذي جرى بين المحتلين الفرنسيين والمناضلين المغاربة على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم. حينذاك كان حزب الاستقلال الذي تأسس سنة 1934 في طليعة الحركة النضالية، وكان الملك محمد الخامس قد أصبح محور النضال الوطني الاستقلالي. وقد تبدّى ذلك واضحاً عندما زار طنجة سنة 1947 وألقى فيها خطبة عن ارتباط المغرب بالعالم العربي وعن رغبة الشعب المغربي في نيل حريته. وفي تلك الفترة عمدت حكومة الاحتلال الفرنسي إلى ترغيب بعض الفئات لتخلق حالاً من الفتنة الداخلية تنتهي لمصلحتها. وراحت تدعم نفوذ الجلاّوي باشا حاكم مراكش ليعينها على المناضلين الوطنيين. وقد استخدمته سنة 1951 مع أتباعه من الجماعات القبلية الذين وصلوا إلى الرباط بمساندة الجيش الفرنسي. وحاولت الحكومة الفرنسية التخلص من محمد الخامس لكونه رمزاً للنضال والتحرر، فحاصرته ونفته، لكن عودته إلى العرش منتصراً في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1955 كانت بمثابة التاريخ الجديد للشعب المغربي والمملكة المغربية. ... المزيد
     
 

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