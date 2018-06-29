الإمارات تواصل تعزيز البنية التحتية في سقطرى

عدن، حضرموت (الاتحاد، وام)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تأهيل القوى البشرية في القطاعات الخدمية، وإكسابهم خبرات وقدرات علمية بهدف إنعاش تلك المرافق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة أرخبيل سقطرى. وتبنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية برنامجاً تدريبياً لعدد من موظفي ومهندسي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في سقطرى في عدة مجالات خاصة بالصيانة وتمديد الشبكات وتشغيل المكائن الحرارية والتعامل مع الحالات الطارئة أثناء الكوارث الطبيعية والأزمات. وأشار مسؤولون في إدارة المياه في سقطرى أن هذه الدورات المقدمة من دولة الإمارات لموظفي وكوادر المؤسسة، هي إضافة نوعية وكبير لأداء هذا المرفق الهام، مشيرين إلى أن هذه الدورات التأهيلية والتنشيطية تساعد الموظفين بشكل كبير في تأدية مهامهم وواجباتهم بالشكل الصحيح، وبما يسهم في تطوير أداء المؤسسة في سقطرى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي عملية التأهيل والتدريب ضمن الجهود الحثيثة التي تبدلها دولة الإمارات في انتشال واقع المؤسسات الخدمية في الأرخبيل نحو الأفضل والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة تعزيز البنية التحتية في المحافظة.

في غضون ذلك، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، أدوية متنوعة على مستشفى «إعادة الأمل» بمديرية «رماه» بصحراء حضرموت استمراراً لجهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير أهم الاحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية في اليمن. وأكد محمد عبيد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتية في حضرموت أن هذا الدعم المتواصل من دولة الإمارات يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين وتوفير الاحتياجات الطبية والأدوية المجانية لهم. وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تكثف من عملها الإنساني بمحافظة حضرموت عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور.

من جانبهم أعرب مسؤولون في المستشفى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر على الجهود الكبيرة التي تبذلها لدعم القطاع الصحي في محافظة حضرموت في الجوانب الفنية والخدمية مؤكدين أن هذا الدعم السخي ليس بجديد على الأشقاء في الإمارات.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية سلمت الأسبوع الماضي مستشفى «إعادة الأمل» أجهزة ومعدات طبية حديثة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، ودعم خدمات القطاع الصحي لتعزيز قدرته على التغلب على التحديات التي تواجهه.