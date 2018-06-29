الشرعية تحرر سلسلة جبال في «علب» بصعدة

بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

أحرزت قوات الشرعية المسنودة بالتحالف العربي تقدماً ميدانياً في محور «علب» شمال محافظة صعدة عبر تحريرها سلسلة جبلية استراتيجية اقتربت من خلالها من مركز مديرية «باقم». وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش الحذيفي بأن قوات اللواء وبمشاركة نارية من الألوية والوحدات المرابطة في المحور تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال «التاب البيض» الممتدة من «الهشيمة والمجازة» جنوب غرب مركز باقم إلى منطقة «أبواب الحديد» آخر السلاسل الجبلية المؤدية إلى مركز المديرية، لافتاً إلى أنه لم يعد يفصل قوات الجيش عنها سوى ثلاثة كيلو مترات. وأشار قروش إلى أن الميليشيات الانقلابية منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك التي شهدتها المنطقة، والتي انتهت بدحرهم رغم استماتتهم في الدفاع عن أهم وآخر تحصيناتها المؤدية إلى مركز مديرية باقم. ولفت قروش إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات عناصر الميليشيا التي كانت قادمة من مركز المحافظة لفك الحصار عن عناصرها في «التباب البيض» والذين لقوا حتفهم أثناء الاشتباك المباشر مع قوات الجيش. وأكد قروش بأن قوات اللواء الثالث حرس تمكنت من أسر أحد قناصة الميليشيا خلال المعارك الدائرة بالتزامن في مربع أخر في ذات المحور، منوهاً إلى أن وحدات الجيش تواصل خوض معارك مفصلية تهدف إلى تحرير مركز مديرية باقم لتنتقل منه إلى منطقة «ضحيان».

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدمات ميدانية كبيرة تحرزها قوات الشرعية غرب المحافظة خاصة في مديرية «الظاهر» الرامية إلى إحكام السيطرة على منطقة «الملاحيط» وتضيق الخناق على معقل الميليشيا الأول في «مران».

في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش اليمني، أمس، تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية «مقبنة» غربي محافظة تعز. وذكر مصدر ميداني، أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مكثفاً على مواقع المليشيا في منطقة «الأخلود» بمديرية «مقبنة»، مؤكداً تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي مديرية «جبل حبشي» قصفت مدفعية الجيش الوطني تجمعاً للميليشيا في قرية «الصراهم» المطلة على خط «الرمادة»، مما أسفر عن تكبد الميليشيا عددا من القتلى والجرحى في صفوفها.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والميليشيا في منطقة «العنيين» في المديرية ذاتها، عقب محاولة الميليشيا الدفع بتعزيزات لها على جبهات «هيجة سجنبه» ومنطقة «وهر» وأطراف المديرية.

وفي محافظة البيضاء، لقي 12 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم وأصيب أخرون، بنيران قوات الجيش جراء تجدد المواجهات بين قوات الجيش والميليشيا في جبهة «قانية الوهبية».

وذكر مصدر ميداني أن المواجهات اندلعت في مناطق «الشبكة والخدار واليسبل»، عقب محاولة تسلل للميليشيا باتجاه المواقع التي حررها الجيش خلال اليومين الماضيين بمنطقتي «قانية» و«الوهبية». وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وكبدتها 12 قتيلاً في صفوفها وإصابة عدد كبير من عناصرها.