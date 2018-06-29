عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)

تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي، تطهير جيوب الحوثيين في مديريتي «التحيتا» و«زبيد» في محافظة الحديدة، وسط فرار عناصر الميليشيات الموالية لإيران من المنطقة، فيما قتل وأسر عدد من مسلحي الحوثي في مواجهات مع المقاومة، ونشرت الميليشيات أسلحة ثقيلة داخل الأحياء السكنية في الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات المقاومة المشتركة تقدمت بعمق 30 كيلومتراً إلى مشارف مديريتي «التحيتا» و«زبيد» في جبهة الحديدة، وتواصل حالياً عملياتها لتأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة إلى الجبهات المتقدمة في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة. وأضافت المصادر أن المقاومة تمكنت من أسر 60 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإيرانية، بينما فرت بقية العناصر من المنطقة. وذكرت أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية في «التحيتا» و«زبيد» مع تقدم القوات المشتركة.

ونفذت المقاومة المشتركة عملية التفاف على مواقع وجيوب الانقلابيين في محيط مركز «التحيتا»، وشنت مدفعية التحالف قصفاً مكثفاً على مواقع الانقلابيين، ما ساهم في تقدم القوات المشتركة.

من جانب آخر، استهدفت غارات للتحالف العربي نقطة بحرية نصبتها الميليشيات لتفتيش قوارب الصيادين في سواحل مديرية «اللحية» شمال الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين.