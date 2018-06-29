«سبايس أكس» تطلق «عقلاً طائراً» إلى الفضاء

تامبا، الولايات المتحدة (أ ف ب)

أطلقت شركة «سبايس أكس» الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية، أمس، روبوتاً بحجم كرة سلّة، مبرمجاً لتتبع رائد ألماني ومساعدته في ظلّ انعدام الجاذبية.

وأقلع من قاعدة كاب كانافيرال صاروخ قاذف يحمل مركبة الشحن غير المأهولة «دراجون»، محمّلة بألفين و700 كيلوغرام من المعدات.

ومن هذه المعدات روبوت أطلق عليه اسم «سايمون»، ويوصف بأنه «عقل طائر».

وقال كريستيان كاراش، مدير المشروع في وكالة الفضاء الألمانية، في مؤتمر صحفي بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا): «إن تشغيل هذا «العقل الطائر» سيشكّل «لحظة تاريخية»، لأنها المرة الأولى التي يُرسل فيها جهاز ذكاء اصطناعي للتفاعل مع البشر في الفضاء.

وحين ينادي الرائد الألماني الروبوت يحدد مكانه من صوته، ومن ثمّ يتأكد بوساطة الكاميرا من أنه هو، ويجيبه على أسئلته ويعاونه في عمله، ويمكن للرواد الستة المقيمين في محطة الفضاء أن يتواصلوا مع الروبوت، لكنه مخصص، تحديداً، للتعاون مع الرائد الألماني».