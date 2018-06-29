بايرن يفتتح الموسم أمام هوفنهايم

فرانكفورت (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أن منافسات الموسم السادس والخمسين من الدوري الألماني «بوندسليجا» ستفتتح بلقاء حامل اللقب بايرن ميونيخ مع هوفنهايم.

ويواجه بايرن ميونيخ اختباراً صعباً أمام هوفنهايم، رفيقه في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، في افتتاح الموسم 24 أغسطس.

وستكون المباراة هي الأولى رسمياً لبايرن ميونيخ، تحت قيادة مديره الفني الجديد نيكو كوفاتش، الذي تولى تدريب الفريق قادماً من آينتراخت فرانكفورت، المتوج بطلاً لكأس ألمانيا على حساب بايرن. ويستهل فورتونا دوسلدورف ونورنبرج، الصاعدان للدرجة الأولى، مشواريهما في الموسم بمواجهة أوجسبورج وهرتا برلين، على الترتيب.

بينما يواجه بوروسيا دورتموند بداية صعبة أمام لايبزج، ويلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الأولى مع باير ليفركوزن وفيردر بريمن مع هانوفر وفرايبورج مع آينتراخت فرانكفورت، وماينز مع شتوتجارت وفولفسبورج مع شالكه.

وتختتم منافسات الدوري الألماني في موسم 2018 - 2019، بإقامة مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين 18 مايو 2019.