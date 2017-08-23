السعودية: الجمعة 1 سبتمبر أول أيام عيد الأضحى

الرياض(وكالات)

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أمس ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وكشفت عن أن اليوم الأربعاء غرة شهر ذي الحجة لعام 1438هـ، وعليه ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 31 أغسطس 2017، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة الأول من سبتمبر. ويذكر أن المحكمة أعلنت أول أمس الاثنين عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، حيث لم يتمكَّن عدد من المترائين رؤية الهلال في مناطق عدة بالمملكة. وأرجع المترائون تعذّر رؤية الهلال إلى السحب والعوالق الترابية التي حجبت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

من جانب آخر، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أمس، عن وصول أكثر من 2.1 مليون حاج إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام، بزيادة قدرها 27% لنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن سمحت الرياض بزيادة قدرها 20% بعد الانتهاء من توسعة الحرمين التي استمرت أربع سنوات.

وقالت المديرية العامة للجوازات وفق الإحصائية التي أصدرتها أمس الثلاثاء، إن «عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى أمس بلغ 1253759 حاجاً، وذلك بزيادة بلغت 269141 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 27% تقريباً». وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1174494 حاجاً، والقادمين عن طريق البر 70541 حاجاً، والقادمين عبر البحر 8724 حاجاً.

وبدأت السعودية منذ 24 يوليو الماضي في استقبال وفود الحجاج من جميع الدول الإسلامية لأداء الفريضة. وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت العام الماضي أن إجمالي عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة بلغوا 1325372 حاجا، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بنسبة 20% خلال حج العام الحالي.

وأعلنت السعودية في الخامس من يناير الماضي أنها سترفع الطاقة الاستيعابية للحجاج، بدءاً من موسم الحج الحالي، وذلك بعد أربع سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج، نظراً لأعمال التوسعة في الحرم المكي.

يذكر أن السعودية قامت خلال السنوات الأربع الماضية بخفض عدد حجاج الداخل بنسبة 50%، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20%، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.

هطلت أمس أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة شملت أجزاء من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة. وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية، الحجاج تحت المطر في مشهد روحاني. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية ومرتفعات مكة والمدينة تمتد إلى تبوك، ورياح سطحية مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض والقصيم.