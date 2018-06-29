بليسكوفا ضحية تألق سابالينكا

لندن (رويترز)
أهدرت التشيكية كارولينا بليسكوفا المدافعة عن اللقب فرصة تقدمها 4-1 في المجموعة الثالثة والحاسمة لتخسر أمام أرينا سابالينكا لاعبة روسيا البيضاء في بطولة إيستبورن للتنس، استعداداً لويمبلدون التي ستقام على الملاعب العشبية. وبدا الأمر كما لو أن اللاعبة التشيكية تسيطر على مجريات اللعب، وتعافت من خسارة المجموعة الأولى قبل أن تتمكن سابالينكا التي تألقت لتستعيد زمام الأمور لتحسم المباراة 6-3 و2-6 و7-6.
وبهذا الفوز الأول على منافسة تحتل أحد المراكز العشرة الأولى في تصنيف المحترفات فإن سابالينكا ستواجه البولندية أجنيشكا رادفانسكا البطلة السابقة التي تغلبت على اللاتفية ايلينا أوستابنكو.
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وعندما وصلت النتيجة 5-5 بدا أن بليسكوفا المصنفة السابعة عالمياً، وصاحبة الخبرة الأكبر في طريقها للفوز، لكن سابالينكا سددت ضربة خلفية ناجحة لتصبح على بعد نقطة واحدة من حسم المباراة.
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وفي منافسات الرجال، تأهل ماركو تشيكيناتو، الذي بلغ قبل نهائي فرنسا المفتوحة على نحو مفاجئ، للدور قبل النهائي بعد الفوز 5-7 و6-3 و6-2 على الأسترالي جون ميلمان.