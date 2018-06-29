بليسكوفا ضحية تألق سابالينكا

لندن (رويترز)

أهدرت التشيكية كارولينا بليسكوفا المدافعة عن اللقب فرصة تقدمها 4-1 في المجموعة الثالثة والحاسمة لتخسر أمام أرينا سابالينكا لاعبة روسيا البيضاء في بطولة إيستبورن للتنس، استعداداً لويمبلدون التي ستقام على الملاعب العشبية. وبدا الأمر كما لو أن اللاعبة التشيكية تسيطر على مجريات اللعب، وتعافت من خسارة المجموعة الأولى قبل أن تتمكن سابالينكا التي تألقت لتستعيد زمام الأمور لتحسم المباراة 6-3 و2-6 و7-6.

وبهذا الفوز الأول على منافسة تحتل أحد المراكز العشرة الأولى في تصنيف المحترفات فإن سابالينكا ستواجه البولندية أجنيشكا رادفانسكا البطلة السابقة التي تغلبت على اللاتفية ايلينا أوستابنكو.

وبعد أن خسرت إرسالها في مستهل المجموعة الحاسمة عادت بليسكوفا لتفوز بأربعة أشواط متتالية، لكن سابالينكا استجمعت قواها واستعادت زمام المبادرة، ونجحت في الوصول للشوط الفاصل.

وعندما وصلت النتيجة 5-5 بدا أن بليسكوفا المصنفة السابعة عالمياً، وصاحبة الخبرة الأكبر في طريقها للفوز، لكن سابالينكا سددت ضربة خلفية ناجحة لتصبح على بعد نقطة واحدة من حسم المباراة.

وفازت بليسكوفا بالفعل، بعد أن أطاحت منافستها الكرة إلى خارج الملعب، وقالت رادفانسكا التي تجاوزت الدور السابق من دون لعب بعد انسحاب بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين، إنها شعرت بالدهشة لاستمرار مشاركتها، وذلك عقب فوزها 6-2 و7-5. وأضافت رادفانسكا التي ابتعدت منذ أبريل بسبب إصابات في الظهر وأعلى الفخذ «أخذت ثلاثة أطقم للعب معي، اعتقد أنها كافية بالتأكيد». وتابعت «اعتقدت أنني سألعب لمباراة أو لمباراتين على الأكثر، خاصة وأنني لست مصنفة». وفازت الدنماركية كارولين وزنياكي المصنفة الأولى على الأسترالية اشلي بارتي 6-4 و6-3، وستواجه وزنياكي، الفائزة بلقب أستراليا المفتوحة هذا العام، في الدور المقبل منافستها أنجليك كيربر، ونجحت الألمانية التي حققت لقبين من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، في تعديل تأخرها 3-1 في المجموعة الفاصلة لتهزم الروسية داريا كاساتكينا 6-1 و6-7 و7-6.

وفي منافسات الرجال، تأهل ماركو تشيكيناتو، الذي بلغ قبل نهائي فرنسا المفتوحة على نحو مفاجئ، للدور قبل النهائي بعد الفوز 5-7 و6-3 و6-2 على الأسترالي جون ميلمان.