الأمم المتحدة تكشف عن احتجاز شحنات من بيونج يانج إلى دمشق

جنيف (وكالات)

قدم فريق خبراء في الأمم المتحدة تقريراً سرياً كشف عن احتجاز شحنات من أهم شركة كورية شمالية مصدرة للأسلحة، إلى وكالة سورية سبق لها أن كانت مسؤولة عن البرنامج الكيميائي.

وجاء في التقرير، أن التحقيق في الخروقات المحتملة للعقوبات ضد بيونغ يانغ، يشمل التعاون بين كوريا الشمالية وسوريا بشأن صواريخ سكود وصواريخ أرض-جو وأنظمة دفاع جوي. وأوضح التقرير أن دولتين أبلغتا الأمم المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية باحتجاز شحنات متجهة لسوريا، فيما أبلغت دولة أخرى لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات ضد كوريا الشمالية، بأن هناك أسساً لاعتبار هذه الشحنات جزءاً من عقد بين مؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعدين «مؤسسة كوميد» وسوريا.