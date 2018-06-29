«فتيات الشارقة» يشارك في «دولية» باتومي للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

عقد نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة اجتماعاً أمس الأول بمقره مع الوفد المشارك في معسكر جورجيا المقررة من 1 إلى 12 يوليو المقبل، ويتخلله المشاركة بطولة باتومى الدولية الرابعة، حيث يغادر الوفد غدا لبدء المعسكر.

وتعد باتومي الدولية من أقوى البطولات الخارجية، حيث يشارك فيها لاعبون من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية والجنسيات من اللاعبات الدوليات المصنفات والحاصلات على الألقاب الدولية خاصة أنها تضم عدداً كبيراً من المدارس الشطرنجية.

حضر الاجتماع، كريمة المعيني، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيسة الوفد ونورة محمد صالح مدير الوفد، والدكتورة شيماء أحمد نبيه المدير التنفيذي للنادي واللاعبات المشاركات في المعسكر من الفئات السنية المختلفة ومدربو النادي.

ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد اللاعبات للمرحلة القادمة، وتوفير فرص الاحتكاك مع لاعبات دوليات، وتم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الزمني والتنفيذي للمعسكر وتوضيح التعليمات الفنية والإدارية التي تساعد على نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة.

تشارك في البطولة 12 لاعبة من على مختلف الفئات العمرية، حيث تشارك 6 لاعبات تحت 8 و10 و12 سنة كفريق الناشئات، وتشارك أيضاً 5 لاعبات في البطولة المفتوحة تحت 1600 نقطة في التصنيف، كما تشارك اللاعبة الدولية عبير علي في البطولة المفتوحة تحت 2200 نقطة.

وناقشت كريمة حسن المعيني في الاجتماع مع اللاعبات المشاركات والمدربين العرض الفني لجميع الأمور المتعلقة بالبطولة والسفر، كما وجهت العديد من النصائح فيما يخص دولة جورجيا، وكيفية التعامل أثناء السفر، كما حثت اللاعبات والمدربين على تقديم أفضل ما لديهم واللعب بجدية وشرف التمثيل ورفع علم الإمارات عالياً، وتمنت التوفيق ومزيد من التقدم للجميع.

من جهتها، طالبت نورة صالح اللاعبات بضرورة الالتزام بالتعليمات واتباع الإرشادات المتفق عليها، ونصحتهن بضرورة التكيف مع ظروف وأوضاع الدولة المسافرين إليها، ووجهتهم لحالة الطقس، وطريقة التعامل مع مختلف الجهات التي ستقابلهم، وشرحت نظام البطولة ومستوى اللاعبات التي سينافسهن وتمنت لهن التوفيق والاجتهاد، وأشارت إلى ثقتها فيما ستنجزه فتيات النادي في هذه البطولة.