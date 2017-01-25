شكراً محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

رفع الأولمبياد الخاص الدولي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم سموه الدائم للرياضة والرياضيين، وحرص سموه على دعم وتعزيز مكانة الأولمبياد الخاصة باستضافة بأبوظبي الدورة القادمة من الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص 2019 لتصبح بذلك العاصمة المدينة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف هذا النوع من الأحداث الأولمبية الخاصة، من 14 إلى 21 مارس 2019.

وأثنى المشاركون في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة أمس في آيبيك آرينا بمدينة زايد الرياضية على الأيادي البيضاء والدعم غير المحدود للقيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم كل الدعم لفئات المجتمع كافة.

حضر المؤتمر الصحفي، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور محمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة أبوظبي الأولمبياد الخاص، وماجد العصيمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي عضو اللجنة العليا للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والدكتور تيموثي بي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي. وأيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما حضر المؤتمر، عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من السفراء الدوليين للأولمبياد الخاص، هم: سام بيركينز أسطورة الدوري الأميركية، وميشيل كوان بطلة العالم للتزلج على الجليد، ودونا ديفارونا الحائزة ذهبية الأولمبياد، والفنان العربي المصري حسين فهمي سفير النوايا الحسنة للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.