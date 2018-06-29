جائزة النمسا لـ «الفورمولا-1».. هاميلتون يتصدر التجارب الحرة

النمسا (رويترز)

قاد لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا -1 للسيارات فريقه مرسيدس لاحتلال المركزين الأول والثاني في جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى.

وقطع السائق البريطاني، الذي يتقدم بفارق 14 نقطة على سيباستيان فيتل سائق فيراري بعد ثمانية سباقات، مسافة حلبة رد بول في دقيقة واحدة و04:839 ثانية.

وجاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 0:127 ثانية، بينما احتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث، وتأخر فرستابن عن بوتاس بفارق 0:107 ثانية، وحل فيتل رابعاً وسجل دقيقة واحدة و05:180 ثانية.

وأجرى مرسيدس تحديثاً على نظام الانسيابية قبل سباق النمسا بعدما استخدم محركاً جديداً في السباق الماضي في فرنسا الذي فاز به هاميلتون، ويبدو مرة أخرى متفوقاً على بقية منافسيه.