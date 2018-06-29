فيدرر يبدأ ويمبلدون أمام لايوفيتش

لندن (رويترز)

يبدأ السويسري روجر فيدرر المدافع عن اللقب سعيه لإحراز لقبه التاسع في بطولة ويمبلدون للتنس بمواجهة الصربي دوسان لايوفيتش المصنف 57 عالميا في الدور الأول.

ووقع فيدرر البالغ من العمر 36 عاماً، المصنف الأول في البطولة، في الجانب نفسه من القرعة مع الكرواتي المتألق مارين شيليتش المصنف الثالث ووصيف البطل العام الماضي.

وحصلت سيرينا وليامز البطلة سبع مرات على قرعة تبدو سهلة في الدور الأول، حيث تواجه الهولندية أرانتشا روس المصنفة 107 عالمياً، واللاعبة الأميركية البالغ عمرها 36 عاما، والتي خاضت عددا قليلا من المباريات هذا العام بعدما أنجبت طفلتها الأولى سبتمبر الماضي، في التصنيف 25 بالبطولة، بعد تراجع ترتيبها العالمي الحالي إلى المركز 183.

وتلتقي الإسبانية جاربين موجوروزا المدافعة عن اللقب مع البريطانية نعومي برودي في الدور الأول.

ويلتقي نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب ثلاث مرات مع الأميركي تينيس ساندجرين، أما البريطاني آندي موراي، الذي لا تزال مشاركته محل شك مع استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ أبعدته نحو عام، غير مصنف في البطولة وسيواجه بنوا بير في الدور الأول.