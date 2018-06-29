  • السبت 16 شوال 1439هـ - 30 يونيو 2018م

بالتزامن مع تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا

النفط يقفز مع تأهب السوق للعقوبات على إيران
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 30 يونيو 2018

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بقوة، أمس، وسط تهديد العقوبات الأميركية على إيران التي قد تحجب كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب.

وقفز خام القياس العالمي برنت 1.49 دولار إلى 79.34 دولار ثم عاد إلى حوالي 79.10 دولار بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش.

وزاد الخام الأميركي الخفيف 77 سنتاً إلى 74.22 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم، وتضخ نحو 4.7 مليون برميل يومياً، بما يقارب خمسة بالمئة من إجمالي الإنتاج، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند. وتريد حكومة الولايات المتحدة منع طهران من تصدير النفط لقطع مورد تمويل حيوي، وتأمل أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ذلك العجز.

لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل، في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 