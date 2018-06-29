النفط يقفز مع تأهب السوق للعقوبات على إيران

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بقوة، أمس، وسط تهديد العقوبات الأميركية على إيران التي قد تحجب كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب.

وقفز خام القياس العالمي برنت 1.49 دولار إلى 79.34 دولار ثم عاد إلى حوالي 79.10 دولار بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش.

وزاد الخام الأميركي الخفيف 77 سنتاً إلى 74.22 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم، وتضخ نحو 4.7 مليون برميل يومياً، بما يقارب خمسة بالمئة من إجمالي الإنتاج، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند. وتريد حكومة الولايات المتحدة منع طهران من تصدير النفط لقطع مورد تمويل حيوي، وتأمل أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ذلك العجز.