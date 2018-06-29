بطولة بلا منشطات

موسكو (أ ف ب)

أكد الاتحاد الدولي «فيفا» أنه أجرى أكثر من 2700 فحص للمنشطات، في مونديال روسيا، مؤكداً عدم تسجيل أي حالة إيجابية حتى الآن. وأوضح المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الفيفا كولان سميث في مؤتمر صحفي لتقديم حصيلة عن النصف الأول من المونديال، ليلة اختتام مباريات دور المجموعات: تم إجراء أكثر من 2700 اختبار منشطات، تم فحص كل لاعب مشارك مرة واحدة على الأقل، وأحياناً أكثر. أضاف: هناك أيضاً فحص على أربعة لاعبين على الأقل في كل مباراة، ثم يتم إرسال العينات إلى مختبر في سويسرا، ولم يسجل أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات في هذه المرحلة.