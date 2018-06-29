أفريقيا.. «الأمل في 9»!

نيجني نوفجورود (أ ف ب)
للمرة الأولى يغيب فيها ممثلو «القارة السمراء» عن الدور الثاني منذ 1982، وكانت صدمة الفشل، قبل 36 عاماً أقل وطأة من المونديال الحالي.
في إسبانيا 1982، كانت أفريقيا ممثلة بمنتخبين فقط وتشق طريقها بفخر نحو كرة القدم العالمية، في روسيا 2018، كانت حاضرة مع خمسة منتخبات ونجوم في الملاعب الأوروبية من أمثال المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، كان الفشل الأفريقي كارثياً في روسيا مقارنة بما جرى في إسبانيا.
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وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث يعمل محللاً «أفريقيا ستنجح يوماً ما، لكننا نحتاج إلى التفكير مجدداً في كيفية التعامل مع هذه المنافسات الكبيرة»، داعياً إلى هيكلة وتخطيط أفضل لمساعدة المنتخبات الأفريقية في البطولات وحثها على محاكاة المنتخبات الأوروبية.
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الفشل مفاجئ لأنه يأتي في وقت يزداد فيه التمثيل الأفريقي في نهائيات كأس العالم، وينتظر فيه المشجعون بصبر منتخباً واحداً من القارة ليترك بصمته في أبعد مرحلة في العرس العالمي.