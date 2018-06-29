«الفيفا» يرفض تعديل قانون اللعب النظيف

موسكو (أ ف ب)

أفاد الاتحاد الدولي بعدم وجود مخططات حالياً لتعديل قانون اللعب النظيف الذي منح اليابان بطاقة التأهل على حساب السنغال، مشيراً إلى القيام بمراجعة للنظام الذي يطبق للمرة الأولى، بعد مونديال روسيا. وتساوت اليابان والسنغال في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط لكل منهما، والأمر ذاته بالنسبة لفارق الأهداف العامة والخاصة والمواجهة المباشرة 2-2، إلا أن اليابان تأهل لحصوله على بطاقات صفراء أقل، وأثارت نهاية مباراة اليابان مع بولندا صفر-1، انتقادات واسعة، وبعدما أدرك اللاعبون اليابانيون أنهم ضمنوا التأهل بعد تسجيل كولومبيا هدف السبق في مرمى السنغال، قاموا بتبادل الكرات بشكل متكرر ومتهاد في منطقتهم.

وقال المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في «الفيفا» كولان سميث: «هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها «قواعد اللعب النظيف» في منافسات الكبار بكأس العالم بهذه الطريقة، من الواضح أن ما نريد تجنبه هو سحب القرعة». وأضاف: «نعتقد أنه يجب على المنتخبات التأهل بالنظر إلى عروضهم وما يحدث على أرضية الملعب، وليس ما يحدث في عملية سحب القرعة».

وتابع سميث: «سنراجع الأمور بعد كأس العالم، سنرى ما هي ردود الفعل، وما هو الوضع، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي حاجة لتغيير القاعدة التي تم وضعها».