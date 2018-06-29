بوتين وإنفانتينو.. السياسة في الساحة الحمراء

موسكو (د ب أ)

برغم ما يتردد كثيراً عن الفصل بين الرياضة والسياسة، قد يكون اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبلغ من أي كلمة تقال عن صعوبة فصل الرياضة عن السياسة.

وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو اللقاء بين بوتين وإنفانتينو من أجل ممارسة كرة القدم الترفيهية على هامش بطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً في روسيا.

ودخل بوتين إلى المتنزه الذي أقيم حديثاً لتبادل تسديد ركلات الترجيح مع إنفانتينو أمام حارس مرمى كرتوني.

كما التقطت صور تذكارية لبوتين وإنفانتينو مع أساطير كرة القدم الألماني لوثر ماتيوس، والبرازيلي رونالدو، وعدد من النجوم الآخرين، مثل حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس ومواطنه المدافع السابق كارلوس بويول، ونجم كرة القدم الروسي السابق أليكسي سميرتن سفير المونديال الروسي الحالي، وذلك أمام كاتدرائية سانت باسيل الشهيرة.