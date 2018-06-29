مانولو يطلب تدخل الملك لدى بوتين للسماح بظهوره في المدرجات !

محمد حامد (دبي)
مانولو إل دل بومبو أو الطبال مانولو هو الوجه الأشهر في مدرجات المنتخب الإسباني منذ بطولة كأس العالم 1982، وهو الآن يبلغ 69 عاماً، ولم يغب عن أي مباراة دولية أو نسخة مونديالية للمنتخب الإسباني منذ ما يقرب من 40 عاماً، حيث يظهر في المدرجات ومعه طبلته الشهيرة التي يثير بها ضجة هائلة، وحماساً منقطع النظير في المدرجات، كما يحرص على الظهور بالقميص رقم 12، أي أنه رمز للجماهير التي تعرف في ثقافة كرة القدم العالمية باللاعب رقم 12، في إشارة إلى دورها المؤثر في رفع معنويات اللاعبين داخل الملعب، وإشعال شرارة الحماس في صدورهم.
مانولو عانى كثيراً من صعوبة الإجراءات الأمنية في روسيا، حيث لا يتم السماح باصطحاب آلات التشجيع، أو أي آلات أخرى حفظاً للأمن وفقاً للمعايير التي تم الإتفاق عليها بين روسيا والفيفا، وأصبح مانولو هو الضحية الأكبر من هذه الإجراءات، فهو لا يشعر بوجوده وتأثيره إلا إذا كانت طبلته الشهيرة معه، وضجيجها المحبب يصدح في جنبات المدرجات ليجلب الشعور بالبهجة لأنصار المنتخب الإسباني، بل ولجماهير المنتخبات المنافسة.
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وحينما بدأ الشعور باليأس يتسرب إلى نفسه، ظهر مانولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العالمية، خاصة الإسبانية ليطلب من ملك إسبانيا فيليب السادس التدخل لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل أن يحقق حلمه في مواصلة مسيرة دعم المنتخب الإسباني للمونديال العاشر على التوالي، ولقيت صرخات المشجع الإسباني الاستجابة أخيراً، فقد تواصلت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة مع الفيفا، واللجنة المنظمة للمونديال، لتتم الاستجابة لتوسلات مانولو والسماح له بالظهور في المدرجات ليثير البهجة لدى الجميع، سواء أنصار منتخب «لافوريا روخا» الإسباني أو قياصرة روسيا.
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ويبدو أن مانولو أصبح وحيداً على عرش المشجعين الأشهر على المستوى العالمي، فقد رحل المشجع البرازيلي الشهير كلوفيس أكوستا فرنانديز عن الحياة على إثر معاناته من مرض السرطان في سبتمبر 2015، وهو الذي خطف قلوب الملايين حول العالم بدموعه ونظرته الحزينة، وهو يحتضن نموذجاً مقلداً لكأس العالم في ليلة الهزيمة البرازيلية المذلة بسباعية في مونديال 2014، مما يعني أنه ودع الحياة وفي حلقه غصة الخروج المهين والهزيمة المذلة أمام الألمان على الأراضي البرازيلية، وهو الذي سبق له حضور جميع نسخ المونديال من عام 1990 حتى 2014، أي أنه كان شاهداً على مجد منتخب السامبا المتوج بمونديال 2002.