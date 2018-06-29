الدنمارك تخشى «مفاجأة المونديال»

أنابا (د ب أ)

بعد تألقه بشكل لافت في الدور الأول من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، اكتسب المنتخب الكرواتي احترام جميع منافسيه، وعلى رأسهم المنتخب الدنماركي الذي سيواجهه في دور الستة عشر.

وقال اجي هاريدي، المدير الفني لمنتخب الدنمارك: سنواجه الفريق الأفضل في دور المجموعات.

ويتشابه المنتخب الدنماركي مع نظيره الكرواتي في أنه أنهى أيضاً دور المجموعات من دون تلقي هزيمة واحدة، ولكنه حل ثانياً في المجموعة الثالثة خلف فرنسا، بعد أن حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

وأضاف هاريدي الذي قاد الدنمارك للتعادل من دون أهداف مع فرنسا: على الأرجح قدمت كرواتيا كرة القدم الأفضل من بين كل المشاركين، ستكون مباراة صعبة وكبيرة، وسنتحضر لها بوعي كبير. ولم يتلق المنتخب الدنماركي أي هزيمة منذ 19 مباراة، ولكن صلابته التكتيكية لا تسير بشكل موازٍ مع تقديم مستوى كبير في اللعب.

وحذرت صحيفة «24 ساتا» حارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل قائلة: كاسبر، «دافور سوكر» سجل في شباك والدك. ماندزوكيتش سيهز شباكك.

وكان سوكر، الذي يترأس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم حالياً، مهاجماً بالمنتخب الكرواتي عندما فاز الفريق بالمركز الثالث في مونديال 1998 بفرنسا، حيث قاد جيلاًً من نجوم الكرة الكرواتية.

وفي بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 1996»، سجل سوكر هدفاً من ضربة جزاء في شباك بيتر شمايكل «والد كاسبر» الذي كان حارساً لمرمى المنتخب الدنماركي خلال هذه الفترة، وقاد المنتخب الدنماركي للفوز بلقب يورو 1992 .

ويقود ماريو ماندزوكيتش هجوم المنتخب الكرواتي حالياً.